Власти Ингушетии намерены обеспечить жильем более 900 детей-сирот

«В ходе приема была выслушана просьба заявительницы, которая обратилась в связи с жилищным вопросом. Девушка как сирота стоит в очереди на получение собственного жилья. Предоставление жилья сиротам — актуальный вопрос, который в настоящее время остается, к сожалению, нерешенным. Нам предстоит в ближайшие годы обеспечить жильём более 900 детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей», -сообщила министр после участия в приеме граждан Главы региона Махмуда-Али Калиматова.

Бокова отметила, что их число не является жёстко фиксированным, оно меняется. В такую очередь на жильё попадает ребёнок, которому исполнилось 14 лет.

Главой Ингушетии было дано поручение в течение года выделить квартиру обратившейся надлежащего качества. Кроме того, Махмуд-Али Макшарипович подчеркнул, что выделяемое социально незащищенной категории граждан жилье должно быть хорошего качества.

Как пояснили изданию в пресс-службе Главы и правительства республики, обратившаяся к руководителю заявительница потеряла родителей в раннем детстве. Девушка как сирота стоит в очереди на получение собственного жилья. Но, несмотря на десятилетний срок с момента достижения ею совершеннолетия, вопрос до сих пор не решен, она вынуждена проживать у родственников.

Калиматов дал на месте поручение министру образования республики в течение года выделить обратившейся квартиру надлежащего качества, что он особо подчеркнул.

«Хочу обратить внимание на то, что выделяемое социально незащищенной категории граждан жилье должно быть хорошим. Стройжилнадзор будет лично мне представлять акты обследования каждого жилого помещения», — заявил Глава субъекта.

Кроме того руководитель региона потребовал от Минобрнауки ежемесячной докладной по текущей ситуации с предоставлением жилья сиротам, и от контрольного управления Администрации главы и правительства республики — осуществления перманентного анализа и контроля исполнения законных требований социально незащищенной категории граждан.