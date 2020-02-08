Власти Ингушетии намерены не допустить необоснованного роста цен на медицинские маски

«На ситуацию с ценами на маски повлиял не столько большой спрос на них, вызванный, в том числе ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, а увеличение стоимости товара поставщиками за пределами республики, у которых региональные аптеки закупают лекарственные препараты и медицинские изделия», — сообщила заместитель главы правительства Марьям Амриева.

Руководитель территориального органа Росздравнадзора Ахмед Боров проинформировал, что по результатам мониторинга в медицинских организациях региона в среднем имеется шестимесячный запас масок, а в аптечной сети и оптовых организациях 10-12-дневный запас. Он пояснил, что закупка данных изделий производиться по мере необходимости.

«Радует, что в настоящее время в республике не ощущается дефицит масок — медицинские учреждения и аптеки ими обеспечены полностью. Но нельзя наживаться на беде и допускать необоснованного повышения цен средства индивидуальной защиты», — подчеркнул Сластенин.

Премьер рекомендовал руководству территориального органа Росздравнадзора отслеживать случаи экономически необоснованного роста цен на медицинские маски. Также он поставил задачу провести работу с представителями аптечной сети по недопущению реализации крупных партий средств индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Отметим, что ранее федеральная антимонопольная служба России выявила многократное завышение розничных цен на медицинские маски в январе 2020 года в 68 регионах. Сообщается, что сильнее всего цены возросли в Ивановской области — на 485%, Тамбовской — на 413%, а также в Воронежской области и Ингушетии — на 400%.