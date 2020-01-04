Власти Ингушетии намерены наладить поставки мяса по стандарту халяль для бортового питания авиакомпаниям

«Ростуризм реализует программу «Халяль-френдли», мы намерены принять в ней участие, чтобы договориться с авиакомпаниями, которые совершают рейсы к нам из Москвы и обратно, о поставке им нашими производителями говядины и мяса птицы по стандарту халяль», — сказал Мизиев.

Он выразил уверенность, что это не только привлечет больше туристов в регион и станет своеобразной «фишкой», но и покажет отношение республики к своим гостям из стран арабского мира.

«Это вызовет лояльность или ориентированность у туриста, он поймет, что мы заботимся даже о таких мелочах, уже в воздухе заботимся о своих гостях-туристах. А ингуши издревле славились именно своим гостеприимством», — отметил Мизиев.

Ростуризм с 2015 года реализует проект «Халяль-френдли», направленный на создание комфортной среды во время путешествий по России для представителей исламской культуры.

По информации пресс-службы комитета по туризму, в 2019 году Ингушетию посетили более 130 тыс. туристов из разных стран мира. В регионе для них действуют более 30 маршрутов, которые проходят как по густонаселенной равнинной части республики, так и в горах, где плотность населения невелика.