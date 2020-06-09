Власти Ингушетии намерены дать боксу в республике «второе дыхание»

Кремлев, в качестве первоочередной задачи для федерации бокса республики обозначил формирование грамотной структуры руководства и менеджмента, а также проведение селекции тренерского состава и создания для них условий, централизованной базы для обучения новых спортсменов — залы для этого в республике есть.

Он также предложил республике войти в программу, в рамках которой заслуженные тренеры России приезжают в регионы для обмена опытом, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Калиматов заявил о готовности руководства субъекта поддержать предложения, которые дадут толчок и смогут возродить бокс в республике.

«Бокс в республике есть, но ему нужна поддержка, нужно дать «второе дыхание». И в этом вопросе от вас, от профессионалов, я жду предложений и вашей вовлеченности. Разработайте нормативную базу, выработайте алгоритм действий. Самое главное — вы сделаете это для наших детей, я видел их горящие глаза, знаю, что в них есть потенциал и помочь им — наша общая обязанность», — подчеркнул Глава региона.