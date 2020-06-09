Бокс

Власти Ингушетии намерены дать боксу в республике «второе дыхание»

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев на встрече в Магасе с участием министра спорта региона Али Дошхоклоева и Олимпийского чемпиона Рахима Чахкиева обсудили перспективы развития бокса в республике.

Кремлев, в качестве первоочередной задачи для федерации бокса республики обозначил формирование грамотной структуры руководства и менеджмента, а также проведение селекции тренерского состава и создания для них условий, централизованной базы для обучения новых спортсменов — залы для этого в республике есть.

Он также предложил республике войти в программу, в рамках которой заслуженные тренеры России приезжают в регионы для обмена опытом, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Калиматов заявил о готовности руководства субъекта поддержать предложения, которые дадут толчок и смогут возродить бокс в республике.

«Бокс в республике есть, но ему нужна поддержка, нужно дать «второе дыхание». И в этом вопросе от вас, от профессионалов, я жду предложений и вашей вовлеченности. Разработайте нормативную базу, выработайте алгоритм действий. Самое главное — вы сделаете это для наших детей, я видел их горящие глаза, знаю, что в них есть потенциал и помочь им — наша общая обязанность», — подчеркнул Глава региона.

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