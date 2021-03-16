Сотрудничество

Власти Ингушетии и представители «Центргеко Холдинг» обсудили вопросы взаимодействия в сфере нефтегазодобычи

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В Магасе на встрече Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова и генерального директора компании «Центргеко Холдинг» Дмитрия Камышева, рассмотрены аспекты дальнейшего взаимодействия и управления активами нефтегазодобычи в республике.

Напомним, в феврале прежним держателем контрольного пакета акций (51%), ПАО «НК «Роснефть», приобретшим его в 2011 году в период банкротства ОАО «Ингушнефтегазпром», был завершен процесс реализации указанной доли в пользу общества с ограниченной ответственностью «Центргеко Холдинг». Правительству Ингушетии по-прежнему принадлежат 49%.

Стороны пришли к соглашению в вопросе сохранения рабочих мест за действующими сотрудниками: 100% гражданского персонала (свыше 750 человек), включая топ-менеджмент, продолжат работу в реорганизованной компании.

В беседе отмечалось, что предприятие использует в производственном процессе высокотехнологичные разработки, направленные на повышение нефтеотдачи трудных и малых месторождений. Налоговые отчисления осуществляются в бюджет региона.

Сообщается также, что, несмотря на передачу своей доли ООО «Центргеко Холдинг», в ПАО «НК «Роснефть» намерены сохранить присутствие в Ингушетии в рамках розничного бизнеса и бесперебойного обеспечения жителей качественными нефтепродуктами.

Между тем, в течение пяти последних лет в рамках соглашения о сотрудничестве с республикой нефтяной компанией «Роснефть» было направлено в регион порядка 2 млрд рублей на реализацию социальных проектов, отмечает пресс-служба Главы и правительства республики.

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