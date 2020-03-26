Власти Ингушетии готовятся к любому повороту событий из-за коронавируса

Руководитель субъекта отметил, что, несмотря на отсутствие на данный момент в республике случаев заражения, необходимо приложить все усилия по их недопущению для защиты населения.

«Мы рассчитываем на сохранение благополучной обстановки, но в то же время готовимся к любому повороту событий», — подчеркнул Калиматов.

Заседание республиканского оперативного штаба состоялось в связи с обращением Президента России Владимира Путина накануне.

Глава Ингушетии привел слова Путина о том, что важнее всего предпринять все меры предосторожности и проявить личную ответственность, но не полагаться на «авось», поскольку это может коснуться каждого.

«Призываю жителей республики к сознательному отношению к складывающейся в мире ситуации. Мы не можем сейчас позволить себе халатность и пренебрежение. Предупрежден — значит, вооружен. Публичные мероприятия уже отменены, но я также прошу по возможности ограничить посещение любых мест массового скопления людей, включая и семейные встречи, и не выходить без надобности из дома. Пока ограничения носят рекомендательный характер, но в ближайшее время мы рассмотрим перечень дополнительных мер, в том числе запретительного характера, направленных на защиту здоровья жителей республики», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.