Власти Ингушетии добиваются освобождения задержанного в Египте четвертого студента из республики

«По обращению уполномоченного по правам человека в республике Ибрагима Цечоева посол России в Египте Георгий Борисенко направил ноту в министерство иностранных дел Египта с просьбой к компетентным органам Арабской Республики сообщить о причинах оставления Дзейтова под стражей», — сказал представитель аппарата.

Как отметил собеседник газеты «Ингушетия», российский посол также призвал власти Египта ответить на поставленные ингушским омбудсменом Цечоевым вопросы, способствовать скорейшему освобождению уроженца республики.

Как отметили в пресс-службе, ранее в результате совместной работы омбудсмена республики и посольства России в Египте 26 января 2021 года уроженцы Ингушетии Илез Аушев, Рамазан Плиев и Исмаил Чемурзиев, задержанные в 2018 году и содержавшиеся в каирской тюрьме «Тора», депортированы в Россию.

Перед этим представитель Генпрокуратуры Египта принес официальные извинения освобожденным студентам за длительное содержание их под стражей.

Он также сообщил об отсутствии у египетских властей оснований для их дальнейшего обвинения.

По данным собеседника издания, длительное заточение молодых людей сказалось на состоянии их здоровья, в настоящее время депортированным оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в августе 2018 года несколько студентов из республики были задержаны в Каире по подозрению в экстремизме. В конце января 2019 года их отправили в каирскую тюрьму «Тора».

Посольство России в Каире обратилось к генпрокурору Египта с просьбой об экстрадиции на родину уроженцев Ингушетии. Основанием для обращения к каирским властям послужило то, что российские граждане более двух лет находятся под стражей без вынесения какого-либо судебного решения.

Как сообщали газете в пресс-службе Миннаца региона, троих студентов из Ингушетии, с 2018 года находившихся в тюрьме, вернули на родину благодаря усилиям МИД страны и республиканских властей в январе этого года.