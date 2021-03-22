Власти и жители Ингушетии собрали более 5 млн рублей ребенку с редким заболеванием из КБР

«За четыре неполных дня в Ингушетии нам, совместно с ингушским благотворительным фондом «Тешам» удалось собрать 5 080 000 рублей для Адама Нагоева, у которого тяжелая форма СМА, для его лечения необходим препарат, стоимостью 150 млн рублей. Сбор велся на улицах городов республики, в последний день с нашими волонтерами встретились первый вице-премьер Ингушетии Микаил Илезов и представители партии «Единая Россия», которые передали в фонд средства», — сообщает пресс-служба фонда.

Как сообщила пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия» в Ингушетии, в настоящее время сбор находится в статусе срочного, инъекцию препарата необходимо ввести больному ребенку до достижения возраста 2 лет, Адаму Нагоеву сейчас 1 год и 10 месяцев.

«Приятно, когда неравнодушные к чужой проблеме люди сплоченно стараются помочь. Я понимаю, что задача сложная, но, тем не менее, верю в то, что все-таки получится достичь необходимого результата и нужная сумма будет собрана. Помощь обязательно придет к маленькому Адаму, главное не сдаваться», — передает пресс-служба партии слова Илезова.