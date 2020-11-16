Власти и духовенство Ингушетии принимают меры для урегулирования межтейпового конфликта, приведшего к гибели двух человек

По словам представителя Миннаца, духовные лица, представители органов власти выразили обеспокоенность тем, что убийство в городе Сунжа могло произойти на почве кровной мести, и эта вражда может негативно сказаться на взаимоотношениях не только двух фамилий, но и многочисленных родственников с обеих сторон.

По итогам встречи, члены Примирительной комиссии выступили с обращением к жителям республики, в котором заявили, что все башенные комплексы и памятники архитектуры находятся в собственности государства, являясь тем самым историческим наследием всего ингушского народа, и вопрос принадлежности того или иного комплекса не должен решаться на бытовом уровне и приводить к трагическим последствиям.

«Как известно яблоком раздора между двумя тейпами стал вопрос принадлежности башенного комплекса в горной Ингушетии той или иной фамилии. На заседании было отмечено, что ингушские башни — это достояние народа. Там никто не имеет право строиться, заниматься реставрацией памятников без особого разрешения. Повторюсь, что законодательно закреплено: башенные комплексы — это культурное наследие всех и каждого представителя ингушского народа. Духовные лица особо обратили внимание на то, что ислам осуждает пролитие крови человека при любых обстоятельствах, когда этого можно избежать. Они призвали два враждующих тейпа проявить благоразумие», — сказал представитель Миннаца.

Также он отметил, что Глава республики Махмуд-Али Калиматов взял на личный контроль эту ситуацию.

«Виновные должны понести наказание по закону, а задача примирительной комиссии — принять все меры, чтобы не допустить продолжения этой вражды, о чем и говорилось на заседании», — сказал представитель Миннаца.

Как сообщала газета «Ингушетия» ранее, по данному факту следственным отделом по Сунженскому району СУ СКР по Ингушетия возбуждено уголовное по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, в понедельник примерно в 8:30 мск, на улице Комсомольской города Сунжа, неустановленным лицом из огнестрельного оружия был расстрелян 37-летний местный житель, который скончался от полученных ранений при доставлении в лечебное учреждение.

Правоохранительными органами, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также установление и задержание лица его совершившего.

По данным источника в правоохранительных органах, по предварительной версии, причиной убийства 37-летнего Ислама Полонкоева, является давний конфликт между представителями двух ингушских тейпов Полонкоевых и Евлоевых из-за принадлежности древнего башенного комплекса «Пялинг» в горной Ингушетии, который обострился в декабре 2019 года, когда в ходе массовой драки с применением огнестрельного оружия на окраине Сунжи погиб мужчина, пострадали еще семь человек.