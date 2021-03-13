Власти города Назрани Ингушетии приобретут спецтехнику для борьбы с пылью
Власти самого крупного населенного пункта Ингушетии — Назрани, намерены в текущем году приобрести специальную уборочную технику для борьбы с пылью. Об этом мэр города Урсухан Евлоев написал на своей странице в Instagram.
Евлоев сообщил, что провел встречу с заместителем гендиректора общества с ограниченной ответственностью «ТК «Коммаш-ГРАЗ» Александром Аврукиным, бизнесменом Юсупом Зурабовым и другими заинтересованными лицами по одному из самых наболевших вопросов — санитарное состояние Назрани.
«Как я говорил ранее, мы планируем совершенно новый подход к уборке города», — отметил мэр.
Речь идет о сокращении количества рабочих в пользу специализированной техники.
«Диалог получился конструктивным и полезным для обеих сторон. На данном этапе мы готовим техническое задание для закупа и обсуждаем вопрос обучения наших специалистов для работы с приобретаемой техникой», — подчеркнул Евлоев, выразив уверенность, что «данная встреча положит начало долгому и взаимовыгодному сотрудничеству».