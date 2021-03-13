Власти города Назрани Ингушетии приобретут спецтехнику для борьбы с пылью

Евлоев сообщил, что провел встречу с заместителем гендиректора общества с ограниченной ответственностью «ТК «Коммаш-ГРАЗ» Александром Аврукиным, бизнесменом Юсупом Зурабовым и другими заинтересованными лицами по одному из самых наболевших вопросов — санитарное состояние Назрани.

«Как я говорил ранее, мы планируем совершенно новый подход к уборке города», — отметил мэр.

Речь идет о сокращении количества рабочих в пользу специализированной техники.

«Диалог получился конструктивным и полезным для обеих сторон. На данном этапе мы готовим техническое задание для закупа и обсуждаем вопрос обучения наших специалистов для работы с приобретаемой техникой», — подчеркнул Евлоев, выразив уверенность, что «данная встреча положит начало долгому и взаимовыгодному сотрудничеству».