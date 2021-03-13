Спецтехника

Власти города Назрани Ингушетии приобретут спецтехнику для борьбы с пылью

0

Власти самого крупного населенного пункта Ингушетии — Назрани, намерены в текущем году приобрести специальную уборочную технику для борьбы с пылью. Об этом мэр города Урсухан Евлоев написал на своей странице в Instagram.

Евлоев сообщил, что провел встречу с заместителем гендиректора общества с ограниченной ответственностью «ТК «Коммаш-ГРАЗ» Александром Аврукиным, бизнесменом Юсупом Зурабовым и другими заинтересованными лицами по одному из самых наболевших вопросов — санитарное состояние Назрани.

«Как я говорил ранее, мы планируем совершенно новый подход к уборке города», — отметил мэр.

Речь идет о сокращении количества рабочих в пользу специализированной техники.

«Диалог получился конструктивным и полезным для обеих сторон. На данном этапе мы готовим техническое задание для закупа и обсуждаем вопрос обучения наших специалистов для работы с приобретаемой техникой», — подчеркнул Евлоев, выразив уверенность, что «данная встреча положит начало долгому и взаимовыгодному сотрудничеству».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Житель Ингушетии приговорен к 420 часам работ за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения
Шесть медалей различного достоинства завоевали ингушские борцы на первенстве России по греко-римской борьбе
В Ингушетии межведомственная противопаводковая комиссия регулярно проводит мониторинг водных объектов
В Ингушетии число умерших с Covid-19 возросло до 178 человек
Ингушетия в тройке регионов-лидеров с наименьшей преступностью
В Ингушетии женщина отравилась угарным газом
Вовлеченность в благотворительность — серьезный показатель того, что молодежь в Ингушетии ответственная, считает Калиматов
Главе Ингушетии представили нового ректора Ингушского госуниверситета
В Ингушетии наградили победителей конкурса «Славному подвигу нет забвения»
Жителя Ингушетии будут судить за сбыт сильнодействующего вещества «Тропикамид»
170 человек примут участие в чемпионате Ингушетии «Молодые профессионалы»

Главное

Яндекс.Метрика

 