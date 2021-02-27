Власти города Назрани Ингушетии обозначили территории для благоустройства, которые выберут на онлайн‑платформе

В пресс-службе мэрии напомнили, что с 26 апреля по 30 мая текущего года пройдет рейтинговое голосование по выбору общественной территории для благоустройства в 2022 году. Мероприятие проходит в рамках реализации национального проекта «Жилье городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В голосовании может принять участие каждый житель в возрасте от 14 лет.

В Назрани определены восемь объектов. Это — территории, прилегающие к городскому пруду и школе по улице Новая,15. Скверы: в центральном административном округе (улица имени Руслана Аушева), по улице Московская (возле СОШ номер 3), по улице Весенняя (вдоль реки «Назранка»), в Гамурзиевском АО (улица Студенческая) и вдоль реки «Назранка» (улица Эсмурзиева). А также благоустройство улицы Арчакова в Альтиевском административном округе.

Напомним, 24 февраля стартовала регистрация волонтеров для поддержки проекта общероссийской важности — единой платформы по голосованию за объекты благоустройства. На специальном сайте za. gorodsreda. ru жители всех регионов страны в режиме онлайн определят список первоочередных территорий для благоустройства в своем городе.

«Добровольцы — одна из ключевых сил развития любого города. Это всегда неравнодушные жители, которым важно, чтобы пространство вокруг них было комфортным и удобным для всех. Поэтому свой волонтерский штаб для помощи в проведении голосования создается в каждом регионе», — отметили в администрации Назрани.

Задачей волонтеров будет информирование граждан о тех проектах, которые выносятся на обсуждение, о возможностях участия горожан в формировании комфортной городской среды. Через добровольцев можно будет также зарегистрироваться на платформе и проголосовать — всего лишь по номеру телефона.