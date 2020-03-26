Назначение

Владимир Сластенин утвержден в должности премьера Ингушетии

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Владимир Сластенин

Махмуд-Али Калиматов после согласования с региональным парламентом своим указом назначил Владимира Сластенина председателем правительства республики, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе руководителя региона.

«Глава Ингушетии подписал указ о назначении на должность председателя правительства республики Сластенина, который с 27 января исполнял обязанности премьер-министра», — сказал собеседник издания.

Напомним, ранее его кандидатуру одобрили депутаты регионального парламента. В ходе семьдесят третьего заседания Народного собрания за его назначение проголосовал 21 депутат из 26 присутствовавших парламентариев.

Сластенин — выпускник Куйбышевского политехнического института именги Куйбышева, имеет опыт работы в банковской системе на управляющих должностях, занимал должности руководителя департамента финансов в самарской администрации, первого заместителя главы Самары.

До своего назначения временно исполняющим обязанности председателя правительства Ингушетии он занимал должность первого вице-премьера, также работал советником Главы Ингушетии.

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