Владимир Сластенин утвержден в должности премьера Ингушетии

«Глава Ингушетии подписал указ о назначении на должность председателя правительства республики Сластенина, который с 27 января исполнял обязанности премьер-министра», — сказал собеседник издания.

Напомним, ранее его кандидатуру одобрили депутаты регионального парламента. В ходе семьдесят третьего заседания Народного собрания за его назначение проголосовал 21 депутат из 26 присутствовавших парламентариев.

Сластенин — выпускник Куйбышевского политехнического института именги Куйбышева, имеет опыт работы в банковской системе на управляющих должностях, занимал должности руководителя департамента финансов в самарской администрации, первого заместителя главы Самары.

До своего назначения временно исполняющим обязанности председателя правительства Ингушетии он занимал должность первого вице-премьера, также работал советником Главы Ингушетии.