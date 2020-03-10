Владимир Путин выступил против продления срока для действующего Президента России

«Были предложения, чтобы внести изменения в Конституцию и продлить срок действующего Президента, вашего покорного слуги. Сделать это на основании того, если граждане проголосуют за поправку. В апреле состоится общероссийское голосование. В таком случае получится, что полномочия Президента продлеваются в результате по факту безальтернативных выборов. Это, на мой взгляд, также неверно, не нужно этого делать», — сказал Путин, выступая в Госдуме.

По его словам, «у граждан России на любых выборах — и на выборах главы государства — альтернатива всегда должна быть, выборы должны быть открытыми и конкурентными».

Если Конституционный суд даст положительное заключение по поправке депутата Валентины Терешковой об «обнулении» президентских сроков, Путин не против ее принятия.

«Второе предложение (депутата Госдумы Валентины Терешковой об «обнулении» президентских сроков), по сути, означает снять ограничение для любого человека, любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов», — сказал он

«Разумеется, только если граждане поддержат такое предложение, такую поправку. Скажут «да» в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года», — добавил Президент России.

Путин отметил, что «в принципе, такой вариант был бы возможен, но при одном условии, а именно: если Конституционный суд РФ даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона».

Он также выступил в поддержку жесткой президентской вертикали. Еще он предупредил, что «неправильно и опасно» наделять президентскими полномочиями Госсовет или Совбез, которые не избираются напрямую народом.

«Во-первых, это не имеет ничего общего с демократией, а во-вторых, приведет к расколу общества», а «для России это неизбежно приведет к двоевластию», объяснил Путин.

Также Президент России не поддержал досрочные выборы в Госдуму.