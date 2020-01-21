Власть

Владимир Путин предложил бывшему генпрокурору Юрию Чайке занять пост полпреда Президента России в СКФО

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Бывшему генпрокурору Юрию Чайке предложили занять пост полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что формально указ о назначении пока не подписан, отмечает РИА Новости.

Предложение прозвучало на встрече Владимира Путина с Юрием Чайкой и замглавы СКР Игорем Красновым, кандидатуру которого Президент накануне предложил на пост генпрокурора.

Как отметил глава государства, он рассчитывает на то, что будущий полпред займется вопросами борьбы с терроризмом, которые остаются важными в СКФО.

В ответ Чайка заверил президента, что все поставленные задачи будут выполнены, и подчеркнул, что у него уже есть определенные планы.

«Я думаю, что все национальные проекты будут реализованы на территории Северо-Кавказского федерального округа. Уровень жизни граждан, я убежден, мы поднимем», — добавил он.

Путин поблагодарил экс-генпрокурора за работу на этом посту и отметил, что рассчитывает на преемственность в работе ведомства.

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