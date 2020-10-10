Владимир Путин поздравил жителей Ингушетии с 250-летием единения с Россией

В 1770 году представители ингушского народа принесли присягу на верность России вблизи селения Ангушт (ныне — Тарское, Пригородного района) на равнинной местности под названием «Барта босе» («Склон согласия»).

«Это событие стало важной вехой в судьбе ингушского народа, в укреплении российской государственности», — цитирует Путина РИА Новости.

Президент России отметил, что жители Ингушетии могут гордиться подвигами и трудовыми свершениями своих предков, их вкладом в сбережение самобытной культуры и традиций народов России. Он выразил радость, что нынешнее поколение жителей республики уважает свою историю, обычаи, активно участвует в решении общенациональных задач.

«Необходимо уделять приоритетное внимание обеспечению мира и стабильности, как в Ингушетии, так и на Северном Кавказе в целом», — подчеркнул Путин.

Напомним, торжества, посвященные 250-летию единения Ингушетии с Россией, пройдут сегодня, 10 октября, на реконструированном стадионе в городе Сунжа.