Владимир Путин поздравил с 90-летием труженицу тыла из Ингушетии Фадиман Марзиеву

По поручению главы города Муссы Галаева представители социального отдела администрации города поздравили юбиляршу со столь знаменательным событием в ее жизни, вручили ей именную поздравительную открытку от имени Президента России Владимира Путина и подарок, выразили слова благодарности и признательности за ратный труд в годы ВОВ, сообщает пресс-служба администрации города.

Отметим, что долгожительница свою трудовую деятельность начала с 12 лет, работала в различных предприятиях. Фадиман Марзиева имеет несколько наград, в том числе «Орден Отечественной войны» и медаль «Победитель соцсоревнований 1974 года».