Поздравление

Владимир Путин поздравил с 90-летием труженицу тыла из Ингушетии Фадиман Марзиеву

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Фадиман Марзиева

Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летнием труженицу тыла и ветерана труда из Города воинской славы Малгобека Фадиман Марзиеву. Сегодня сотрудники администрации вручили ей именную поздравительную открытку от главы государства вместе с подарком от городских властей.

По поручению главы города Муссы Галаева представители социального отдела администрации города поздравили юбиляршу со столь знаменательным событием в ее жизни, вручили ей именную поздравительную открытку от имени Президента России Владимира Путина и подарок, выразили слова благодарности и признательности за ратный труд в годы ВОВ, сообщает пресс-служба администрации города.

Отметим, что долгожительница свою трудовую деятельность начала с 12 лет, работала в различных предприятиях. Фадиман Марзиева имеет несколько наград, в том числе «Орден Отечественной войны» и медаль «Победитель соцсоревнований 1974 года».

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