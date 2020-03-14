Конституция

Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию России

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию страны.

Напомним, что на этой неделе поправки одобрили Госдума и Совет Федерации, а также парламенты всех 85 регионов России.

Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году, отмечает РИА Новости.

Сегодня же Путин направил запрос в Конституционный суд России по поправкам. У того есть семь дней, чтобы решить, соответствует ли закон Конституции. Если не соответствует, процедура прекращается, а если поправки отвечают Основному хакону, глава государства назначит общероссийское голосование по собственно тексту изменений. Голосовать смогут все россияне старше 18 лет, кроме недееспособных и заключенных.

Голосование запланировано на 22 апреля, этот день сделают нерабочим.

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