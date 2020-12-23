Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» сделать 31 декабря выходным днем

По словам Неверова, решение сделать 31 декабря выходным принято уже во многих регионах. «Единая Россия» предлагает 31 декабря сделать выходным по всей стране. Все-таки это семейный праздник и последний день года», — объяснил он в ходе расширенного заседания Госсовета, отмечает ТАСС.

Президент России считает, что идею «следует поддержать». Путин отметил, что в 2021 году нужно принять решение, чтобы «организовать этот праздничный день на будущее» уже на федеральном уровне.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в интервью RT сказал, что «Президент предложил некую единообразную систему всем губернаторам на региональном уровне».

По его мнению, предложение сделать 31 декабря выходным днем будет правильным, так как упростит взаимодействие между регионами.

Напомним, что 40 регионов России уже объявили 31 декабря выходным. Соответствующее распоряжение накануне подписал и Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

В СМИ отмечается, что каждый второй россиянин поддерживает идею объявления последнего дня года выходным. В Ингушетии считают это решение Главы республики своевременным, в связи с тем, что ситуация с распространением Covid-19 в субъекте остается сложной.

Ранее власти региона запретили все массовые новогодние мероприятия до 15 января 2021 года. Также с 21 декабря до 12 января будущего года школьники отправлены на каникулы. Решение принято в связи с увеличением числа школьников с ОРВИ и большим количеством педагогов с коронавирусом.