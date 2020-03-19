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Владимир Путин обратился к россиянам из-за коронавируса

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Владимир Путин

Ситуация с распространением коронавируса в России в целом под контролем, заявил Президент Владимир Путин, попросив россиян с пониманием относиться к принимаемым властями мерам.

«Эта внешняя угроза не могла, безусловно, обойти стороной и Россию. Тем более что часть нашей большой страны, значительная, большая часть, находится на востоке, на Дальнем Востоке, за Уралом, а значительная часть населения проживает у нас в европейской части. У нас есть контакты и с одними государствами мира, и с другой частью мира», — цитирует Президента РИА Новости.

Путин подчеркнул, что, учитывая интенсивные деловые и гуманитарные контакты с зарубежными странами, ситуация становится сложнее.

«Но, как нам хорошо известно, вирусы никогда не имели никаких государственных границ, сегодня это особая ситуация с учетом большого количества перемещений людей в мире», — отметил он.

Однако, по его словам, благодаря оперативным мерам, принятым на региональном и федеральном уровне, удалось сдержать массовое распространение болезни в России.

Путин заявил, что несмотря на потенциально высокий уровень риска, ситуация в целом находится под контролем. При этом он попросил россиян отнестись с пониманием к мерам по борьбе с коронавирусом.

«Подчеркну: они обязательны, эти шаги, к исполнению всеми уровнями власти, всеми организациями, независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности. Необходимо обеспечить здесь самый строгий, жесткий контроль», — считает Президент России.

Глава государства добавил, что сейчас востребована солидарность, собранность, ответственность и дисциплина, а также готовность поддержать друг друга. По его словам, эти качества позволяли России преодолевать любые трудности, «как это принято в большой хорошей семье».

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, всего в мире более 182 тысяч заразившихся в более чем 140 странах. Большинство вылечились, но свыше семи тысяч человек умерли.

По последним данным, в России зарегистрировано 114 случаев коронавируса в 26 регионах. Пять человек вылечились и выписаны.

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