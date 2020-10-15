Владимир Путин наградил олимпийского чемпиона Хасана Халмурзиева орденом Почета

«За заслуги в развитии физической культуры и спорта, активную общественную деятельность наградить орденом Почета Халмурзиева Хасана Магометовича», — говорится в документе.

В Минспорта Ингушетии напомнили, Хасан Халмурзиев стал олимпийским чемпионом в 2016 году в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 81 кг.