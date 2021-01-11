Владимир Кулабухов будет проводить восстановительную реабилитацию жителей Ингушетии, перенесших COVID-19
Один из лучших реаниматологов России Владимир Кулабухов будет проводить восстановительную реабилитацию людей, перенесших коронавирусную инфекцию, 16 и 17 января на курорте «Армхи».
Владимир Кулабухов — член координационного совета Ассоциации анестезиологов-реаниматологов России.
Работая в НИИ имени Склифосовского, он сопровождал лечение больных COVID-19, применяя уникальные новые технологии.
Номер для записи: 8 (800) 511-64-31.