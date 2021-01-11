Владимир Кулабухов будет проводить восстановительную реабилитацию жителей Ингушетии, перенесших COVID-19

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Один из лучших реаниматологов России Владимир Кулабухов будет проводить восстановительную реабилитацию людей, перенесших коронавирусную инфекцию, 16 и 17 января на курорте «Армхи».

Владимир Кулабухов — член координационного совета Ассоциации анестезиологов-реаниматологов России.

Работая в НИИ имени Склифосовского, он сопровождал лечение больных COVID-19, применяя уникальные новые технологии.

Номер для записи: 8 (800) 511-64-31.

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