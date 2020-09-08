Коронавирус

Владельцы 20 торговых точек и общепитов в Назрани привлечены к ответственности за нарушение противоэпидемических мер

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По требованию прокуратуры Назрани владельцы 20 торговых точек и пунктов общественного питания города привлечены к административной ответственности за халатность и нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в данных заведениях не соблюдался масочный и перчаточный режим, отсутствовали средства индивидуальной защиты для персонала и посетителей, также был нарушен режим дезинфекции помещения.

«Несоблюдение масочного режима и отсутствие средств индивидуальной защиты является нарушением постановления главного государственного санитарного врача Республики Ингушетия, согласно которому в организации должен иметься запас средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников. Нарушения допущены и по статье 11 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Также на территории торговых объектов выявлены нарушения в части соблюдения кратности уборки помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия каждые два часа», — добавили в ведомстве.

По результатам проведенной проверки руководители объектов торговли, допустившие нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.3 КоАП.

Отметим, что по состоянию на 8 сентября 2020 года в республике подтверждено 4663 случая заражения COVID-19, из них за прошедшие сутки выявлен 41 заболевший. Пациентов, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 11. Из всех лиц, находящихся с подозрением и подтвержденным COVID-19, 267 человек госпитализированы, из них 32 пациента находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, а 4 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

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