Владельцев гражданского оружия в Ингушетии призывают получать услуги онлайн

Как и в случае личного посещения, к каждому заявлению на получение государственной услуги необходимо прикрепить все предусмотренные административным законодательством документы.

По возникающим вопросам жителей республики просят обращаться по телефонам, размещенным на официальном сайте управления Росгвардии по республике 06.rosgvard.ru в разделе «контакты».

Меры приняты с целью минимизации количества посещений подразделений лицензионно-разрешительной работы, сообщает пресс-служба управления национальной гвардии по Ингушетии.