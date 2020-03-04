Рейд

Владельцев автомоечных станций Карабулака досконально проверят

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В ближайшее время мэрией Карабулака запланированы комиссионные проверки всех автомоечных станций на территории города.

По информации пресс-службы администрации Карабулака, участников рейдов будет интересовать наличие правоустанавливающих документов, постановки на налоговый учёт, трудовых договоров с работниками, системы оборотного водоснабжения, соблюдение санитарных норм и ряд других факторов.

Исходя из тяжести выявленных в ходе предстоящих инспекций нарушений, работа конкретных автомоек может быть ограничена или вовсе приостановлена до их устранения.

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