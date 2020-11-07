Владельцем найденного три года назад в Ингушетии схрона оказался главарь бандгруппы

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий по уголовному делу по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) полицейские установили, что обнаруженный 29 июля 2017 года схрон принадлежал мужчине 1988 г. р.», — отметили в полиции.

По словам собеседника, мужчина был ликвидирован 31 октября 2015 года в Назрани в результате проведения сотрудниками правоохранительных органов оперативно-разыскных мероприятий.

В тайнике находились «РПГ-22» 1 штука, три гранаты «Ф-1», одна ручная граната «ГРД-5», один запал «УЗРГМ», тринадцать патронов калибра 9 мм, шестьдесят патронов калибра 5,45 мм, магазин к автомату Калашникова и магазин к пистолету Макарова.

Как сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией, тайник принадлежал главарю бандитского подполья, действовавшего на территории Ингушетии, Беслану Махаури.

Как сообщал Национальный антитеррористический комитет, два террориста, присягнувших запрещенному в России «Исламскому государству», ликвидированы 31 октября 2015 года. Группа бандитов, причастных к совершению ряда преступлений террористической направленности, была обнаружена в Назрани. Нейтрализованные опознаны как находящиеся в федеральном розыске главарь «назрановского сектора» Ильяс Ведзижев и главарь бандитского подполья Беслан Махаури, 1988 г. р., являвшийся доверенным лицом главаря бандитского подполья на Северном Кавказе Доку Умарова.

Бандиты в июне 2015 года присягнули международной террористической организации.

Под руководством и при непосредственном участии Махаури были совершены нападения на силовиков, подрывы и обстрелы автоколонн полицейских в 2009 и в 2012 годах, в результате которых погибли более 20 сотрудников полиции и внутренних войск. В автомобиле бандгруппы было найдено готовое к применению самодельное взрывное устройство мощностью около 5 килограммов в тротиловом эквиваленте, гранаты, пистолеты и боеприпасы к ним.

С преступниками находилась вдова нейтрализованного ранее главаря банды. Женщина выполняла у членов НВФ роль связной.