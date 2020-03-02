Виртуальный концертный зал приглашает жителей Ингушетии на концерт австрийского пианиста Рудольфа Бухбиндера

Рудольф Бухбиндер — один из самых выдающихся музыкантов современности. Заслуженный интерес публики и критиков принесла ему интерпретация Бетховена. Исполняя сонаты немецкого композитора по всему миру, он задал творческое русло для исполнения этих произведений на десятилетия вперед.

По случаю 250-летия со дня рождения Людвига ван Бетховена Венская филармония впервые за свою 150-летнюю историю совместно с Рудольфом Бухбиндером представляет в сезоне-2020 собственный цикл из пяти концертов для фортепиано Бетховена.

Концерт состоится в Малом зале Летнего амфитеатра в Назрани. Начало прямой трансляции — в 19:00.