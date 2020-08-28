Виртуальный кинозал появится в Ингушетии в рамках проекта «Цифровая культура»

По его словам, в рамках этого проекта планируется создание онлайн-платформ, которые позволят расширить досуг и культурную грамотность населения. Помимо этого, ведомство направило заявки на модернизацию кинозалов в сельских поселениях республики.

Напомним, в прошлом году в рамках проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура» на базе Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева был установлен виртуальный концертный зал, в котором жители Ингушетии могут посетить онлайн-трансляции шедевров музыкального искусства в исполнении знаменитых артистов и коллективов.