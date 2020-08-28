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Виртуальный кинозал появится в Ингушетии в рамках проекта «Цифровая культура»

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В Ингушетии в рамках реализации федерального проекта «Цифровая культура» появится виртуальный кинозал, сообщил газете «Ингушетия» заместитель министра культуры Рустам Таркоев.

По его словам, в рамках этого проекта планируется создание онлайн-платформ, которые позволят расширить досуг и культурную грамотность населения. Помимо этого, ведомство направило заявки на модернизацию кинозалов в сельских поселениях республики.

Напомним, в прошлом году в рамках проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура» на базе Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева был установлен виртуальный концертный зал, в котором жители Ингушетии могут посетить онлайн-трансляции шедевров музыкального искусства в исполнении знаменитых артистов и коллективов.

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