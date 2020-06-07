ДТП

Виновных в ДТП с автобусами в Ингушетии отстранят от работы

0

Руководство общества с ограниченной ответственностью «Сад-Гигант Ингушетия» решило отстранить от работы виновных в автомобильной аварии с пострадавшими на территории агропредприятия, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе комплекса.

«По факту аварии с участием двух пассажирских автобусов, перевозивших работников предприятия, случившейся 6 июня, администрацией ООО «Сад-гигант Ингушетия» незамедлительно начато внутреннее расследование. Виновные в этом дорожно-транспортном происшествии будут отстранены от работы и понесут наказание», — сказал собеседник издания.

Представитель предприятия выразил искреннее сожаление в связи с инцидентом и сочувствие всем пострадавшим в результате ДТП и их родственникам. Им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Ранее сообщалось, что в субботу в Сунженском районе столкнулись два пассажирских автобуса, которые развозили рабочих сельхозпредприятия. По информации МВД России по республике за помощью в больницу обратились около 20 человек.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Более 250 мешков мусора собрали в Ингушетии вдоль реки в рамках экологической акции
От Covid-19 в Ингушетии вылечилось более 1,5 тыс. человек
Количество обратившихся в больницу после ДТП с автобусами в Ингушетии превысило 30 человек
В Карабулаке устраняют последствия повреждения водопровода во время укладки асфальта
Прокурор Ингушетии взял на контроль проверочные мероприятия по факту ДТП с пассажирскими автобусами
По факту ДТП с участием двух пассажирских автобусов в Ингушетии проводится проверка
В Ингушетии столкнулись два пассажирских автобуса, есть пострадавшие
Почти 81 млн руб. получит Ингушетия на докапитализацию фонда микрофинансирования
Правоохранители изъяли у жителей Ингушетии «Тропикамид», «Лирику» и «марихуану»
За сутки Covid-19 в Ингушетии выявлен у 39 человек
В Ингушетии планируют открыть мечети в зависимости от эпидемситуации в регионе

Главное

Яндекс.Метрика

 