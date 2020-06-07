Виновных в ДТП с автобусами в Ингушетии отстранят от работы

«По факту аварии с участием двух пассажирских автобусов, перевозивших работников предприятия, случившейся 6 июня, администрацией ООО «Сад-гигант Ингушетия» незамедлительно начато внутреннее расследование. Виновные в этом дорожно-транспортном происшествии будут отстранены от работы и понесут наказание», — сказал собеседник издания.

Представитель предприятия выразил искреннее сожаление в связи с инцидентом и сочувствие всем пострадавшим в результате ДТП и их родственникам. Им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Ранее сообщалось, что в субботу в Сунженском районе столкнулись два пассажирских автобуса, которые развозили рабочих сельхозпредприятия. По информации МВД России по республике за помощью в больницу обратились около 20 человек.