Виновника в незаконном сбросе мусора в Ингушетии установили по пайкам военнослужащих

«Во время проверки между предгорными населенными пунктами Мужичи и Алкун недалеко от автодороги обнаружен навал твердых коммунальных отходов площадью 100 квадратных метров. Среди ТКО замечены сухие пайки индивидуального рациона питания № 2 «Армия России», — отметил собеседник издания.

Это свидетельством о том, что отходы на этот участок привезены с войсковой части, считают в ведомстве.

Непосредственно в селе Мужичи обнаружен замусоренный участок на склоне возле ручья, впадающего в реку Асса. Также замусорено в 400 м к югу от съезда на территорию Дома отдыха. Отходы сброшены непосредственно на почву.

В населенном пункте Галашки рядом с новым детсадом, в водоохранной зоне, выявлены навалы ТКО и строительных отходов. Подобное нарушение зафиксировано на нескольких участках в другом предгорном селе Алхасты, один из которых благоустроенный родник, называемый в народе «Девичий источник».

Множество нарушений выявлены в Нестеровском. Большое количество навалов размещено на почву в водоохранной зоне реки в районе тутового сада. Протяженность загрязнения составила более 500 м.

Навалы также экологи зафиксировали на землях сельхозназначения в 120 метрах от трассы М-29. В районе границы с Чечней близ парковочного кармана, выявлено скопление ТКО, загрязняющего участок протяженностью 80 метров.

В 10 м от оросительного канала «Асса-Сунжа» обнаружено скопление ТКО, сброшенных непосредственно на почву.

По выявленным нарушениям инспекторы примут все необходимые меры для привлечения к ответственности виновных.