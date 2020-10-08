Вице-премьер России Трутнев прибыл в Ингушетию с рабочей поездкой

Вице-премьер, полпред Президента России в ДФО в сопровождении Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова ознакомится с туристическим потенциалом республики, включая природное и культурное наследие горной ее части и современные культурные объекты равнинной, посетит ведущие предприятия агропромышленного комплекса, а также социальные объекты здравоохранения и спортивно-оздоровительного направления.

По итогам выезда состоится совещание, на котором стороны обсудят ключевые направления совместной слаженной деятельности федерального правительства и региональных властей по повышению уровня жизни населения, развитию реального сектора экономики и инвестиционного потенциала субъекта.