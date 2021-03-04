Вице-мэр Карабулака обсудил с главным редактором газеты «Керда ха» перспективы развития издания
Заместитель мэра Карабулака Мовсар Батаев провел встречу с главным редактором городской газеты «Керда ха» («Новое время») Магомедом Чахкиевым.
На мероприятии обсудили перспективы улучшения качества печатного издания, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации города.
Вице-мэр Карабулака отметил, что «Керда ха» по праву занимает лидирующее место среди муниципальных газет, пользуется стабильным интересом у читателей. По его мнению, чтобы закрепить эти высокие позиции, необходимо совершенствовать редакционную политику, активизировать деятельность издания по освещению позитивных процессов, происходящих в городе и республике в целом, держать руку на пульсе важных событий, составляющих информационную повестку страны.
В ходе беседы Чахкиев рассказал о планах введения новых рубрик в газете. По его словам, акцент будет делаться на очерковых сюжетах об известных жителях Карабулака, проявивших себя в самых разных сферах.