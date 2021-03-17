Благотворительность

Ветераны-правоохранители оказали помощь семьям погибших сотрудников МВД по Ингушетии

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Ветераны-правоохранители оказали продуктовую помощь семьям погибших сотрудников МВД по Ингушетии, приурочив акцию к двум событиям, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Представители ветеранской организации, во главе с руководителем Магомед-Сали Котиевым, в честь 28-летия со дня образования МВД по Ингушетии и Дня подразделений экономической безопасности органов внутренних дел России, провели благотворительную акцию. Продуктовые наборы получили 22 семьи ветеранов МВД, в том числе инвалидов, и сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Совет ветеранов выразил признательность руководству МВД по республике и коллективу УЭБиПК за помощь в организации и проведении мероприятия.

Напомним, 15 марта 1993 года был издан указ перового Президента Ингушетии Руслана Аушева о создании МВД по республике.

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