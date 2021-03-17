Ветераны-правоохранители оказали помощь семьям погибших сотрудников МВД по Ингушетии

Представители ветеранской организации, во главе с руководителем Магомед-Сали Котиевым, в честь 28-летия со дня образования МВД по Ингушетии и Дня подразделений экономической безопасности органов внутренних дел России, провели благотворительную акцию. Продуктовые наборы получили 22 семьи ветеранов МВД, в том числе инвалидов, и сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Совет ветеранов выразил признательность руководству МВД по республике и коллективу УЭБиПК за помощь в организации и проведении мероприятия.

Напомним, 15 марта 1993 года был издан указ перового Президента Ингушетии Руслана Аушева о создании МВД по республике.