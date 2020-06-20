Ветераны оказали продуктовую помощь семьям погибших сотрудников МВД Ингушетии

«Ветераны беседовали с родителями, супругами и детьми погибших, вспоминали своих боевых товарищей, интересовались нуждами и проблемами их близких, предлагали помощь в решении тех или иных вопросов», — говорится в сообщении.

Родные погибших сотрудников выразили слова благодарности в адрес ветеранов за заботу и внимание, оказываемые им, добавили в пресс-службе.

Напомним, что ранее в Ингушетии в честь празднования Дня России прошла благотворительная акция по раздаче продуктовых наборов семьям погибших при исполнении служебного долга правоохранителей. Всего было охвачено 450 семей.