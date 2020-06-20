Благотворительность

Ветераны оказали продуктовую помощь семьям погибших сотрудников МВД Ингушетии

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Совет ветеранов МВД Ингушетии оказал продуктовую помощь семьям погибших сотрудников при исполнении служебного долга 22 июня 2004 года. Всего было охвачено 24 семьи, сообщает пресс-служба силового ведомства республики.

«Ветераны беседовали с родителями, супругами и детьми погибших, вспоминали своих боевых товарищей, интересовались нуждами и проблемами их близких, предлагали помощь в решении тех или иных вопросов», — говорится в сообщении.

Родные погибших сотрудников выразили слова благодарности в адрес ветеранов за заботу и внимание, оказываемые им, добавили в пресс-службе.

Напомним, что ранее в Ингушетии в честь празднования Дня России прошла благотворительная акция по раздаче продуктовых наборов семьям погибших при исполнении служебного долга правоохранителей. Всего было охвачено 450 семей.

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