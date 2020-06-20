Ветераны оказали продуктовую помощь семьям погибших сотрудников МВД Ингушетии
Совет ветеранов МВД Ингушетии оказал продуктовую помощь семьям погибших сотрудников при исполнении служебного долга 22 июня 2004 года. Всего было охвачено 24 семьи, сообщает пресс-служба силового ведомства республики.
«Ветераны беседовали с родителями, супругами и детьми погибших, вспоминали своих боевых товарищей, интересовались нуждами и проблемами их близких, предлагали помощь в решении тех или иных вопросов», — говорится в сообщении.
Родные погибших сотрудников выразили слова благодарности в адрес ветеранов за заботу и внимание, оказываемые им, добавили в пресс-службе.
Напомним, что ранее в Ингушетии в честь празднования Дня России прошла благотворительная акция по раздаче продуктовых наборов семьям погибших при исполнении служебного долга правоохранителей. Всего было охвачено 450 семей.