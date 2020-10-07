Ветерану ВОВ Камбулату Гайсанову вручили медаль и почётную грамоту от генерала Михаила Моисеева

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Председатель горсовета Назрани Юсуп Богатырев вместе со своим заместителем Ахмет-Ханом Хамхоевым и руководителем Российского союза ветеранов по Ингушетии Магомедом Гелисхановым побывали в Назрани в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Камбулата Гайсанова.

Целью визита стал приятный повод — вручение ветерану медали к 75-летию Победы в ВОВ и почетной грамоты ветерана Великой Отечественной войны, подписанной председателем Российского союза ветеранов генералом армии Михаилом Моисеевым.

По информации горсовета Назрани, гости поблагодарили Камбулата Гайсанова за постоянное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи, пожелали ему здоровья, долгих лет жизни и по-прежнему оставаться в строю.

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