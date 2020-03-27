Верховный суд республики ликвидировал совет тейпов ингушского народа по иску управления Минюста

По их данным, решение вынесено по иску регионального управления Минюста, поданного в суд 8 октября 2019 года.

Претензии истца связаны с противоречиями в уставе. Более того, в статье, опубликованной на сайте организации 8 января минувшего года, имеются сведения, содержащие государственную тайну. По данным ведомства, движение не устранило многочисленные нарушения, выявленные во время двух проверок в 2019 году.

Защита утверждает, что противоречия в уставе устранены, соответствующая информация была направлена в Минюст. В указанной статье, по их мнению, нет сведений, содержащих государственную тайну. Большинство нарушений устранено, за исключением тех, что были обжалованы в суде. Нарушения устранимые и не носят грубый характер.

Совет тейпов ингушского народа был создан в 2016 году, зарегистрирован в Минюсте в середине октября.