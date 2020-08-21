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Велосипедисты преодолеют почти 30 километров в ходе акции в честь Дня российского флага

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День российского флага в республике отметят молодежным велопробегом, сообщили газете «Ингушетия» в администрации Малгобекского района.

«В субботу молодёжный совет при поддержке администраций Малгобека и Малгобекского района организует велопробег в честь Дня Государственного флага РФ. Старт велопробега запланирован в 9:30 в Малгобеке у центральной автостанции. Велосипедисты проедут до Дома культуры села Вежарий-Юрт», — отметил собеседник издания.

По его словам, участникам предстоит преодолеть маршрут протяженностью 28 км.

Во время движения велоколонну будут сопровождать карета скорой медицинской помощи и патрульная машина ГИБДД.

На финише участников и гостей мероприятия будут ждать национальные блюда и прохладительные напитки.

Напомним, 22 августа в рамках празднования Дня российского флага в республике состоится массовое восхождение на Столовую гору высотой 3 тысячи метров над уровнем моря.

Помимо этого, жители поучаствуют в флешмобе «День Государственного флага РФ», посмотрят онлайн-концерт «Флаг моей страны» в «Инстаграме». Намечены флешмобы и акции в соцсетях: «Фото с флагом России», «Стихи о флаге России», «Поем о флаге России», «Окна России» (украшение окон своих домов и организаций флагом России и тематическим рисунком), онлайн-выставка детских рисунков.

День Государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа. Он установлен на основании указа Президента РФ от 20 августа 1994 года. 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.

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