Ведущие научные сотрудники из Москвы посетили Детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани

0

Детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани посетила делегация ведущих научных сотрудников НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина.

Кирилл Киргизов, Анатолий Казанцев, Татьяна Ушакова встретились с главным врачом больницы Магомед-Баширом Балаевым. Обсуждались перспективы развития детской онкологии и гематологии в Ингушетии.

После обсуждения ряда вопросов специалисты из НИИ ДОиГ НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина провели обход по отделениям детской больницы, осмотр детей.

В планах московских гостей — проведение дня открытых дверей, лекционного курса для врачей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В столице Ингушетии состоялось открытие центра управления регионом
Ингушский ТЮЗ представит «Красную Шапочку» на фестивале «Театральное Зазеркалье»
Драмтеатр имени Базоркина приглашает на спектакль «Сертификат» по пьесе Эсет Теркакиевой
Ингушский ансамбль «Сунжа» примет участие в межрегиональном фестивале-конкурсе традиционной культуры «Истоки»
В сельском поселении Барсуки завершена укладка дорожного полотна протяженностью 2400 метров
В Ингушетии за сутки скончались три человека с Covid-19
Турецкие строительные компании намерены принять участие в реализации масштабных проектов на территории России
Благоустройство общественных территорий в Сунженском районе Ингушетии завершается
Более 60 работников культуры Ингушетии повысили квалификацию в рамках федеральной программы «Творческие люди»
В Ингушетии прошёл III Региональный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью
Сбербанк: ипотека с господдержкой остаётся драйвером рынка жилой недвижимости на Юге России и Северном Кавказе

Главное

Яндекс.Метрика

 