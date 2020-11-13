Ведущие научные сотрудники из Москвы посетили Детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани

Кирилл Киргизов, Анатолий Казанцев, Татьяна Ушакова встретились с главным врачом больницы Магомед-Баширом Балаевым. Обсуждались перспективы развития детской онкологии и гематологии в Ингушетии.

После обсуждения ряда вопросов специалисты из НИИ ДОиГ НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина провели обход по отделениям детской больницы, осмотр детей.

В планах московских гостей — проведение дня открытых дверей, лекционного курса для врачей.