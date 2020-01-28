«Ведьмак» и «Три сестры», или Что читает Ингушетия и ее соседи
«МТС» проанализировала литературные предпочтения читателей в Ингушетии и соседних республиках Северного Кавказа в первые недели 2020 года1. Как выяснилось, ни новогодние праздники, ни начало рабочих будней не отвлекли от книг любителей чтения.
По данным сервиса электронных книг «МТС Библиотека», который доступен абонентам всех российских операторов связи, в Ингушетии в первые недели 2020 года — с первого по 15 января — любители литературы прочитали на 20% больше книг, чем за аналогичный период в декабре 2019 года.
В Ингушетии самым популярным по скачиванию оказался «Ведьмак» — серия книг А. Сапковского в жанре фэнтези. Компанию ему составила всегда актуальная классика: «Три сестры» А. П. Чехова и «Похождения Тома Сойера» М. Твена заняли вторую и третью позиции соответственно в читательских предпочтениях жителей Ингушетии.
В Дагестане большинство читали Э. Сафарли, выбрав его историю-диалог о любви «Дом, в котором горит свет». Кстати, книги этого автора оказались самыми читаемыми в России в первые недели нового года. На второе место в республике по количеству скачиваний вышел «Текст» Д. Глуховского: экранизация романа всколыхнула вторую волну популярности книги. Третье место — у вечного романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита».
В Северной Осетии в новогодние каникулы зачитывались исключительно фантастическими романами. «Скандинавские боги» Н. Геймана скачивались большинством пользователей «МТС библиотеки», отодвинув на второе место «Ведьмака». Третье отошло С. Кингу с его романом «11/22/63».
А вот в Чеченской республике легкое чтение уступило место серьезной работе над собой. «Психология влияния» Р. Чалдини и «Подсознание может все» Дж. Кехо вышли на первую и вторую позиции соответственно при выборе книг в новогодние каникулы — 2020. Закрыла топ-3 читательских предпочтений история азербайджанского писателя Э. Сафарли «Мне тебя обещали».
Жители Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии шли в ногу с основными читательскими трендами и также интересовались романами Э. Сафарли — здесь лидировала книга «Когда я вернусь, будь дома», скачивали «Ведьмака» А. Сапковского и «Текст» Д. Глуховского. Также в республиках было зафиксировано высокое количество скачиваний произведений русской литературы XIX века.
В Ингушетии, как и в других республиках, прослеживается очевидная тенденция: электронные книги становится все более популярными. Все книги из топ-3 самых скачиваемых в Ингушетии электронных изданий были прочитаны по платной подписке «МТС Библиотека», при этом количество пользователей сервиса для чтения выросло в течение последнего года вдвое.
1На основе данных сервиса «МТС Библиотека»