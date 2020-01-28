«Ведьмак» и «Три сестры», или Что читает Ингушетия и ее соседи

По данным сервиса электронных книг «МТС Библиотека», который доступен абонентам всех российских операторов связи, в Ингушетии в первые недели 2020 года — с первого по 15 января — любители литературы прочитали на 20% больше книг, чем за аналогичный период в декабре 2019 года.

В Ингушетии самым популярным по скачиванию оказался «Ведьмак» — серия книг А. Сапковского в жанре фэнтези. Компанию ему составила всегда актуальная классика: «Три сестры» А. П. Чехова и «Похождения Тома Сойера» М. Твена заняли вторую и третью позиции соответственно в читательских предпочтениях жителей Ингушетии.

В Дагестане большинство читали Э. Сафарли, выбрав его историю-диалог о любви «Дом, в котором горит свет». Кстати, книги этого автора оказались самыми читаемыми в России в первые недели нового года. На второе место в республике по количеству скачиваний вышел «Текст» Д. Глуховского: экранизация романа всколыхнула вторую волну популярности книги. Третье место — у вечного романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита».

В Северной Осетии в новогодние каникулы зачитывались исключительно фантастическими романами. «Скандинавские боги» Н. Геймана скачивались большинством пользователей «МТС библиотеки», отодвинув на второе место «Ведьмака». Третье отошло С. Кингу с его романом «11/22/63».

А вот в Чеченской республике легкое чтение уступило место серьезной работе над собой. «Психология влияния» Р. Чалдини и «Подсознание может все» Дж. Кехо вышли на первую и вторую позиции соответственно при выборе книг в новогодние каникулы — 2020. Закрыла топ-3 читательских предпочтений история азербайджанского писателя Э. Сафарли «Мне тебя обещали».

Жители Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии шли в ногу с основными читательскими трендами и также интересовались романами Э. Сафарли — здесь лидировала книга «Когда я вернусь, будь дома», скачивали «Ведьмака» А. Сапковского и «Текст» Д. Глуховского. Также в республиках было зафиксировано высокое количество скачиваний произведений русской литературы XIX века.

В Ингушетии, как и в других республиках, прослеживается очевидная тенденция: электронные книги становится все более популярными. Все книги из топ-3 самых скачиваемых в Ингушетии электронных изданий были прочитаны по платной подписке «МТС Библиотека», при этом количество пользователей сервиса для чтения выросло в течение последнего года вдвое.