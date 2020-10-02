Вдова профессора Абукара Танкиева передала Национальной библиотеке Ингушетии последний дар ученого

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Вдова профессора Абукара Танкиева, скончавшегося этим летом, передала Национальной библиотеке Ингушетии последний дар ученого, сообщила пресс-служба учреждения.

Абукар Хажалиевич Танкиев был автором трудов по истории, культуре, фольклору, философскому мировоззрению ингушского народа. После выхода в свет каждой своей новой книги ученый дарил ее экземпляры Национальной библиотеке, добрым другом которой был с первых лет ее создания.

Последние из таких книжных даров, которые он сам незадолго до своей кончины упаковал и подписал «Национальной библиотеке», передала в эти дни его супруга. Это книги «Боарам — ингушская эстетика», «Ценности культуры и природных ресурсов Ингушетии» и «Свет народного сознания вайнахов».

«Все эти издания выходили в прошлые годы и хранятся в нашем фонде, но теперь экземпляров стало значительно больше, и это позволит нам распределить их по фондам некоторых формирующихся новых библиотек Ингушетии», — рассказала директор учреждения Радима Газдиева.

Абукар Хажалиевич Танкиев являлся почетным работником высшего профессионального образования РФ, членом Союза писателей РФ, действительным членом Академии социальных наук РФ. В 1978 году стал кандидатом филологических наук. Являясь доктором философских наук, профессором, он заведовал кафедрой философии Ингушского государственного университета.

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