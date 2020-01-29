Коллегия

Важнейшим направлением в работе правоохранителей полпред Чайка считает противодействие экстремизму и терроризму

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Полномочный представитель Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка принял участие в заседании коллегии Главного управления МВД России по СКФО, рассмотревшей итоги деятельности ведомства за 2019 год.

В своем выступлении полпред остановился на главных задачах, стоящих сегодня перед полицией на Северном Кавказе. Важнейшими направлениями работы были названы противодействие экстремизму и борьба с терроризмом.

«Необходимо консолидировать усилия по профилактике втягивания в данные преступления нашей молодежи. Не секрет, что эмиссары международных террористических организаций именно в молодежной среде ищут своих будущих бойцов. Борьба за умы молодого поколения должна идти не только в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, но и в рамках профилактики общеуголовных правонарушений», — цитирует Чайку пресс-служба полпредства.

Как прозвучало, актуальным направлением по-прежнему является противодействие преступлениям в сфере экономики, в том числе последовательное очищение от криминала и «серых» схем сферы ТЭК, строительных и других производственных отраслей, оборота алкогольной продукции.

«Особо хочу отметить борьбу с коррупцией. Здесь требуются новые, современные, действенные подходы в выявлении и расследовании этих сложных, скрытых видов преступлений», — заявил полномочный представитель.

Он отметил также необходимость усиления противодействия незаконному обороту наркотиков. В качестве комплексных задач были отмечены обеспечение порядка и законности в миграционной сфере, повышение безопасности дорожного движения.

«Сегодня каждый сотрудник органов внутренних дел должен соответствовать самым высоким требованиям, вести эффективную, системную работу. Ваш долг — жестко противодействовать терроризму и экстремизму, попыткам посеять ненависть, расколоть наше многонациональное и многоконфессиональное общество. Здесь важна постоянная профилактическая работа, честный, прямой диалог с гражданским обществом», — подчеркнул Чайка.

Начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин, охарактеризовав деятельность Главка в 2019 году, остановился на достигнутых результатах, приоритетных направлениях, и дополнительных мерах по повышению результатов служебной деятельности. На коллегии были определены задачи на 2020 год.

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