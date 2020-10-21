Вандалы вывели из строя фонтан в Карабулаке

Неустановленные лица в ночное время вскрыли люк, находившийся под замком, чтобы, по всей видимости, добраться до насоса, используемого для обеспечения циркуляции воды на объекте.

В пресс-службе мэрии города газете «Ингушетия» пояснили, что цель совершённого деяния пока не ясна: умышленное вредительство или же не доведённая до конца попытка банального хищения ценного оборудования, возможно, для дальнейшей перепродажи. Компетентные органы разберутся. В результате действий злоумышленников сломаны дорогостоящий насос и соединительные пластиковые трубы, выведена из строя система оборотного водоснабжения фонтана.

«В очередной раз с горечью приходится констатировать, что среди нас есть граждане с антисоциальным поведением, с отсутствием должного воспитания, которые готовы всё крушить и ломать вокруг себя, а не созидать и беречь», — заявили в администрации Карабулака.

Виновники случившегося устанавливаются. В целях пресечения подобных нападок на общественное имущество планируется установка на территории видеокамер.