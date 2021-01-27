Вандала заставят стереть надписи, оставленные им на стене стометровой башни в Магасе

«Сегодня зафиксировали нарушителей, которые старательно портили вид стометровой башни. Безусловно, были привлечены правоохранительные органы, нарушитель был задержан и оштрафован по всей строгости закона, а отпустили его с условием, что он исправится и устранит свои «кляксы» на стенах башни», — сказал собеседник.

Также, по его словам, по всему городу скоро установят видеонаблюдение для фиксации подобных правонарушений.

Отметим, что строительство башни Согласия завершилось в 2013 году, это увеличенная в четыре раза классическая средневековая ингушская башня. Высота сооружения составляет почти 100 метров. Это самая высокая смотровая башня на Северном Кавказе.