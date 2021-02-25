Валентина Матвиенко направила благодарственное письмо в адрес гуманитарного колледжа Ингушетии

«Для торжественного вручения ведомственного знака отличия в труде всему коллективу в образовательное учреждение приехал заместитель министра образования и науки республики Асхаб Дудургов. Обращаясь к руководителю колледжа Алихану Алиханову, он поблагодарил весь коллектив за вносимый вклад в развитие системы профессионального образования в регионе», — сообщили газете «Ингушетия» в образовательном ведомстве республики.

«Объявить благодарность председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ: за большой вклад в развитие профессионального образования и патриотическое воспитание молодежи коллективу ЧПОУ «Гуманитарный колледж» город Сунжа», — говорится в тексте благодарственного письма.