Борьба

Вахит Галаев стал победителем первенства России по вольной борьбе до 23 лет

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Победителем первенства России по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет в Смоленске стал представитель спортивного клуба «Кушт» Вахит Галаев.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, Галаев выступал в весовой категории до 125 кг.

Ингушский атлет провёл четыре схватки, одержав победу над соперниками из Иркутска, Дагестана и Северной Осетии досрочно, не уступив ни одного технического балла.

В решающем поединке Вахит Галаев со счётом 11:00 выиграл у Сослана Хинчагова из Северной Осетии.

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