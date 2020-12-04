Вахит Галаев стал победителем первенства России по вольной борьбе до 23 лет

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, Галаев выступал в весовой категории до 125 кг.

Ингушский атлет провёл четыре схватки, одержав победу над соперниками из Иркутска, Дагестана и Северной Осетии досрочно, не уступив ни одного технического балла.

В решающем поединке Вахит Галаев со счётом 11:00 выиграл у Сослана Хинчагова из Северной Осетии.