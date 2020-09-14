Ваха Аушев возглавил республиканский хоккейный центр
Начальник отдела массовой физической культуры регионального министерства спорта Ваха Аушев назначен исполняющим обязанности директора республиканского хоккейного центра, сообщила пресс-служба ведомства.
Как стало известно «Ингушетии», нового руководителя представил сегодня коллективу заместитель министра спорта Магомед Мошхоев.
В числе своих первоочередных задач Аушев назвал развитие детского хоккея в регионе.
Отметим, что он является выпускником Санкт-Петербургского государственного университета имени Лесгафта, имеет солидный стаж работы в области физической культуры и спорта.