Назначение

Ваха Аушев возглавил республиканский хоккейный центр

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Начальник отдела массовой физической культуры регионального министерства спорта Ваха Аушев назначен исполняющим обязанности директора республиканского хоккейного центра, сообщила пресс-служба ведомства.

Как стало известно «Ингушетии», нового руководителя представил сегодня коллективу заместитель министра спорта Магомед Мошхоев.

В числе своих первоочередных задач Аушев назвал развитие детского хоккея в регионе.

Отметим, что он является выпускником Санкт-Петербургского государственного университета имени Лесгафта, имеет солидный стаж работы в области физической культуры и спорта.

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