Ваха Аушев возглавил республиканский хоккейный центр

Как стало известно «Ингушетии», нового руководителя представил сегодня коллективу заместитель министра спорта Магомед Мошхоев.

В числе своих первоочередных задач Аушев назвал развитие детского хоккея в регионе.

Отметим, что он является выпускником Санкт-Петербургского государственного университета имени Лесгафта, имеет солидный стаж работы в области физической культуры и спорта.