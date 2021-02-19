В Зязиков-Юрте в рамках акции «Культура для школьников» прошли мастер-классы по национальной кухне

Мастер-классы провели работники культурного учреждения Марет Шадиева и Райшат Цурова. Здесь говорили о национальной кухне как части национальной культуры, об отличиях разных кухонь народов России, а более подробно — о разнообразии и происхождении рецептов русской и ингушской кухонь, о значении слова «очаг». Ведущие поделились секретами приготовления русских блинов и ингушских лепешек чапильгаш с будущими хозяйками — школьницами сельской школы № 26.

Сначала девочки с интересом слушали рассказ старших, а потом под их присмотром, облачившись в колпаки и фартуки, сами принялись за дело.

Гостей с русскими блинами и ингушскими чапильгаш встречали воспитанники ДК, одетые в национальные костюмы. Первыми оценщиками лакомств стали художественный руководитель Республиканского дома народного творчества Эсет Абдурзакова и корреспондент газеты «Сердало» Ахмед Газдиев. В дегустации, как и планировали организаторы, приняли участие все присутствующие на мероприятии.

Напомним, Всероссийская акция «Народная культура для школьников» — это цикл мероприятий, включающий в себя исследовательские, просветительские и творческие мероприятия, направленные на вовлечение школьников разных возрастов в изучение и популяризацию многонациональной традиционной культуры народов Российской Федерации через современные онлайн и оффлайн-форматы культурно-досуговой деятельности.