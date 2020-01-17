В Зязиков-Юрте состоялись мастер-классы членов Ассоциации ремесленников Ингушетии

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В Зязиков-Юрте прошел мастер-класс по изготовлению интерьерных корзинок и декупажу от члена Ассоциации ремесленников Ингушетии, хозяйки творческой мастерской местного Дома культуры Мареты Шадиевой, сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Участниками мероприятия стали школьники, которые внимательно следили за происходящим и делали свои первые в жизни петли и узлы.

Мастерица рассказала о тех тонкостях, которым не научишься на обычных видеоуроках, а только на платных вебинарах. Например, как хобби превратить в высокооплачиваемую работу, или как, умело используя идеи других авторов, создавать нечто новое.

В мероприятии также приняли участие местные мастера, которым, по мнению художественного руководителя ДК Тамары Чаниевой, следует уделить пристальное внимание. Это студентка Кабардино-Балкарского государственного университета Залина Арчакова и самый юный член Ассоциации ремесленников Ингушетии Мухаммед-Али Цуров.

Залина продемонстрировала приемы и техники индийской вышивки бисером «аари», а девятилетний Мухаммед-Али рассказал, как изготовить ингушскую башню-светильник из фанеры и какие инструменты для этого нужны.

По словам худрука Тамары Чаниевой, Мухаммед-Али в своем возрасте уже делает пультоуправляемые поделки, а его любимая книга — учебник по физике, которую он начнет изучать через несколько лет. Дирекция ДК планирует провести персональную выставку его творческих и научных работ.

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