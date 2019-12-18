В Зязиков-Юрте прошел литературный вечер с участием поэтов Марьям Льяновой и Абдулхамида Барахоева

Целью встречи была попытка показать подрастающему поколению, как посредством творческой деятельности самореализуется личность.

«Сегодня мы не просто послушаем стихи авторов, чье творчество заслуживает внимания, а попытаемся ответить на вопрос, что же более влияет — творчество на жизнь или жизнь на творчество», — сказала художественный руководитель ДК Тамара Чаниева, приветствуя собравшихся.

По ее словам, Марьям Льянова принадлежит к тем редким авторам, которые с почти священным трепетом относятся к слову, поэтическому тексту, в чем проявляется ее высочайший профессионализм.

Выступления прославленных поэтов чередовались романсами в исполнении барда Хусейна Дудаева на русском и французском языках. Стихи любимых поэтов прочла и Тамара Чаниева, которая является автором трех поэтических сборников.