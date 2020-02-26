В завершение Декады ингушского языка библиотекари провели просветительскую акцию в школах Сунжи

В ходе презентации передвижной выставки библиотекари представили школьникам труды ученых и писателей республики, рассказали историю создания национальной письменности, а также сделали краткий обзор развития ингушской литературы с начала ХХ века по настоящее время.

В завершение акции детям раздали буклеты о книгах-юбилярах текущего года, подготовленные сотрудниками Национальной библиотеки Ингушетии.