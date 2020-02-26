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В завершение Декады ингушского языка библиотекари провели просветительскую акцию в школах Сунжи

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Завершая Декаду ингушского языка и литературы, сотрудники Национальной библиотеки провели просветительскую акцию в сунженских школах № 1 и № 5, сообщает пресс-служба главного книгохранилища республики.

В ходе презентации передвижной выставки библиотекари представили школьникам труды ученых и писателей республики, рассказали историю создания национальной письменности, а также сделали краткий обзор развития ингушской литературы с начала ХХ века по настоящее время.

В завершение акции детям раздали буклеты о книгах-юбилярах текущего года, подготовленные сотрудниками Национальной библиотеки Ингушетии.

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