В завершение Декады ингушского языка библиотекари провели просветительскую акцию в школах Сунжи
Завершая Декаду ингушского языка и литературы, сотрудники Национальной библиотеки провели просветительскую акцию в сунженских школах № 1 и № 5, сообщает пресс-служба главного книгохранилища республики.
В ходе презентации передвижной выставки библиотекари представили школьникам труды ученых и писателей республики, рассказали историю создания национальной письменности, а также сделали краткий обзор развития ингушской литературы с начала ХХ века по настоящее время.
В завершение акции детям раздали буклеты о книгах-юбилярах текущего года, подготовленные сотрудниками Национальной библиотеки Ингушетии.