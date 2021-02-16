В законе может появиться формулировка «уголовный проступок»

«Российская газета» пишет, что к категории уголовных проступков предлагается отнести 112 составов преступлений. В качестве экспертного мнения издание приводит слова председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ по итогам работы в 2020 году:

«Уголовный проступок по своей правовой природе является более опасным деянием, чем административное правонарушение, но в силу его совершения впервые и в связи с отсутствием тяжких последствий исправление лица, совершившего такое деяние, возможно без осуждения в уголовном порядке».

По мнению верховного судьи России, расширение института уголовного проступка позволит каждый год избегать судимости 30 тыс. человек.

Законопроект уже вносился в Госдуму, потом был отозван. Теперь он внесен повторно вместе с поступившими из правительства замечаниями. Напомним также, что с 15 июля 2016 года предусмотрена возможность прекращения уголовного дела о преступлениях небольшой или средней тяжести с назначением судебного штрафа. Человек в таком случае не осужден, но при этом наказан.

«Количество лиц, освобожденных от уголовной ответственности по этому основанию, увеличилось с 5,7 тысячи в 2016 году до 62 тысяч в 2020 году», — сообщил недавно Вячеслав Лебедев.